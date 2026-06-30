Після різкого стрибка, коли ціни на нафту на тлі загострення конфлікту між США та Іраном перевищували 100 доларів за барель, ринок поступово повертається до спокійнішої динаміки. Наприкінці червня еталонна марка Brent торгувалася на рівні 72 – 73 доларів за барель, а американська WTI – близько 70 доларів.

Однією з головних причин такого зниження стало послаблення побоювань щодо масштабних перебоїв з постачанням нафти. Після домовленості між країнами про припинення атак судноплавство через Ормузьку протоку почало відновлюватися, хоч окремі інциденти та напруженість у регіоні досі зберігаються. Зараз сторони продовжують перемовини щодо безпеки судноплавства.

Попри це, стрибки вартості нафти досі можуть відбуватися відповідно до ситуації в регіоні. І хоч оцінки аналітиків свідчать, що 100 доларів за барель нафта вже не коштуватиме, остаточну оцінку можна буде дати у 4 кварталі цього року.

24 Канал дізнавався, чому вартість нафти почала опускатися, чи надовго ціна залишатиметься в межах 70 доларів за барель і чи очікувати нового стрибка вартості, якщо ситуація в регіоні загостриться знову.

Чому після стрибка понад 100 доларів за барель нафта знову дешевшає

Річ у тім, що якщо під час піка ескалації між США та Іраном трейдери закладали у вартість ризик масштабних перебоїв із постачанням, то нині дедалі більше факторів свідчать про те, що найгірший сценарій не реалізувався.

Головним чинником нинішнього зниження цін стало зменшення ризиків для світових постачань. Дедалі більше танкерів почали проходити Ормузькою протокою, а отже, побоювання щодо тривалого дефіциту сировини значно послабилися.

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За даними U.S. Energy Information Administration (EIA), зміни у співвідношенні попиту та пропозиції є основним фактором, що визначає світові ціни на нафту.

Подібної думки дотримуються і в Міжнародному енергетичному агентстві (IEA). У червневому Oil Market Report агентство зазначило, що за умови відновлення експорту з Близького Сходу світова пропозиція нафти у середньостроковій перспективі зростатиме швидше, ніж попит. В IEA також наголошують, що саме фундаментальні чинники, а не геополітична премія, знову визначатимуть динаміку цін.

Якщо країни ОПЕК+ і великі виробники, зокрема США, продовжать нарощувати видобуток, тоді як попит зростатиме повільніше, на ринку може сформуватися надлишок пропозиції.

Саме на це звертає увагу й ОПЕК. У червневому звіті організація вдруге поспіль знизила прогноз зростання світового попиту на нафту у 2026 році – до 970 тисяч барелів на добу. Це означає, що світова економіка споживатиме менше нафти, ніж прогнозувалося раніше, що також сприяє зниженню цін.

Водночас аналітики J.P. Morgan Global Research звертають увагу на те, що навіть попри нещодавній стрибок цін, у середньому впродовж 2026 року марка Brent може коштувати близько 60 доларів за барель, бо пропозиція на світовому ринку зростає швидше, ніж сам попит.

Схожу думку мають аналітики Goldman Sachs, адже у червні банк знизив прогноз середньої ціни Brent на 2027 рік до 80 доларів за барель. Там пояснюють це швидшим відновленням постачань нафти та слабшими перспективами світового попиту.

Тобто можна зробити висновок, що якщо нових масштабних геополітичних потрясінь не станеться, то ринок, ймовірно, залишатиметься в ціновому діапазоні від 60 (орієнтовний показник, який був до початку конфлікту між США та Іраном у лютому) до 80 доларів за барель (оцінка аналітиків щодо ймовірного діапазону ціни на найближчий рік), адже повернення до позначки у понад 100 доларів за барель наразі не розглядається як базовий сценарій.

Чи повернулися обсяги перевезення нафти через Ормузьку протоку

За словами міністра енергетики США Кріса Райта, після спаду напруги в конфлікті між США та Іраном рух Ормузькою протокою нібито майже повернувся до довоєнних обсягів. І минулого тижня за одну із діб було пройдено протокою щонайменше 20 мільйонів барелів нафти.

А дані сервісу Kpler свідчили, що вже 25 червня обсяги перевезень нафти через протоку досягли найвищого рівня від початку конфлікту між США та Іраном.

Втім, говорити про те, що ситуація повністю нормалізувалася, – рано. За словами аналітиків UBS, зростання трафіку стосується переважно лише тих суден, які вийшли з Перської затоки через протоку. Для того щоб суттєво збільшити рух у зворотному напрямку, треба, щоб були ухвалені відповідні гарантії безпеки.

Нагадуємо! Через Ормузьку протоку проходить близько п'ятої частини світових морських постачань нафти. Ще у 2024 році через протоку щодня проходило понад 20 мільйонів барелів нафти та нафтопродуктів, а це близько 20% світового споживання.

Як змінилася вартість нафти

На сьогодні ціна марки Brent вже фактично повернулася до рівня, який був перед початком конфлікту наприкінці лютого цього року. До слова, тоді вартість була на рівні 72,5 долара за барель (марка Brent).

Крім того, за різними прогнозами, еталонні марки нафти Brent та WTI можуть ще втратити у вартості близько 8% за підсумками минулого тижня, зазначають у Reuters.

Станом на 22 червня, ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 43 центи, або приблизно на 0,6% – до 77,47 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) втратила 32 центи, або 0,4%, опустившись до 73,54 долара за барель.

На ранок 24 червня ф'ючерси на нафту знову помітно подешевшали: еталонна марка Brent впала в ціні на 96 центів, або 1,3% – до 76,12 долара за барель; американська West Texas Intermediate (WTI) втратила 92 центи, або 1,3% – до 72,29 долара за барель.

Пізніше стало відомо, що серпневі ф'ючерси на нафту Brent подешевшали на 1,74% (тобто 1,28 долара) – до 72,46 долара за барель; американська WTI втратила 1,63% (або 1,15 долара), опустившись до 69,19 долара за барель.

Зауважте, що ціна нафти, яка переважно публікується у новинах, стосується ф'ючерсних контрактів, тобто біржових угод на постачання нафти в майбутньому. Відтак у червні ринок вже активно торгується саме серпневими контрактами. І вони слугують орієнтиром для світових цін.

Але, станом на ранок 29 червня, ціна на нафту Brent дещо відновилася до 72,58 долара за барель, свідчать дані Trading Economics. Те саме спостерігається з маркою нафти WTI, де вартість зросла приблизно до 70 доларів за барель.

Натомість на ранок 30 червня ф'ючерси на еталонну марку Brent становили 72,85 долара за барель, тоді як американська WTI – 70,62 долара за барель.

Що може знову змінити ситуацію на ринку?

Попри це, найбільшими ризиками залишаються нове загострення на Близькому Сході, повторні обмеження судноплавства через Ормузьку протоку та рішення ОПЕК+ щодо обсягів видобутку.

Водночас IEA прогнозує, що вже наступного року пропозиція нафти може суттєво перевищувати попит, якщо країни-виробники збережуть нинішні темпи видобутку. Саме тому агентство вважає ризики нового тривалого стрибка цін обмеженими за відсутності масштабних перебоїв із постачаннями.

Натомість на думку президента Центру глобальних досліджень "Стратегія XXI" Михайло Гончар для 24 Каналу, у ситуації з ціною нафти значною мірою все залежить від того, як розвиватиметься ситуація між Іраном і США.

Михайло Гончар, експерт з міжнародних енергетичних відносин, президент Центру глобальних досліджень "Стратегія XXI" І те, що ми бачимо зараз – це, фактично, певний меморандум на 60 днів про припинення вогню, але кожна сторона розуміє його по-своєму. Якщо домовленості порушуватимуться, якщо США знову завдаватимуть ударів по Ірану або Іран відповідатиме, то цінові стрибки на нафтовому ринку будуть.

Але він зауважує, що навряд чи ціни знову піднімуться до понад 100 доларів за барель. Для цього потрібне серйозне збройне протистояння, яке сьогодні не виглядає високоймовірним, хоча повністю виключати такий сценарій не можна.

Водночас говорити про повернення ціни до показників, які були до конфлікту у лютому, також не варто. Адже зараз ми бачимо рівень близько 70+ доларів за барель, а раніше ціна опускалася й до 60 доларів,

– зауважує він.

Попри це, з одного боку, світ звернув увагу на стабілізацію ситуації в Перській затоці та Ормузькій протоці. Відповідно, відбуватиметься поповнення стратегічних резервів, які були використані під час енергетичної кризи. І це може означати можливу тенденцію до підвищення ціни на нафту.

З іншого боку, країни Перської затоки, які побоювалися можливих обмежень експорту через Ормузьку протоку, зараз максимально нарощують постачання альтернативними маршрутами.

Відтак Саудівська Аравія використовує нафтопровід до порту Янбу-ель-Бахр на Червоному морі, Об'єднані Арабські Емірати – маршрут до термінала у Фуджейрі в обхід Ормузької протоки.

Саме тому, додає Гончар, більш помітні зміни щодо вартості можуть відбутися вже у 4 кварталі цього року, якщо американсько-іранське протистояння остаточно перейде у більш стабільну фазу. І тоді можна буде говорити про повернення цін до рівнів, які були до нинішнього загострення.