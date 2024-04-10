Варто додати, що на сьогодні один із ключових санкційних обмежень проти Росії – це цінова стеля на нафту. Країни G7 встановили граничну межу на рівні 60 доларів за барель.

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Російська нафта стрімко зросла в ціні

Проте російська нафта під маркою Urals торгується на ринку зі значним перевищенням вище згаданого цінового ліміту. Вказують, що барель нафти Urals з експортом з портів Балтійського та Чорного морів коштує приблизно 75 доларів.

Важлива деталь! Майже увесь рік ціна нафти Urals була вище позначки у 60 доларів за барель. Однак стрімке зростання вартості сировини вище 70 доларів викликає багато питань щодо дотримання санкцій проти Росії. Тоді як ціновий стрибок пов'язують з ширшою геополітичною динамікою.

Нагадаємо, що обмеження щодо цін на російську нафту від G7 вимагають від учасників ринку таких кроків:

Будь-яка західна компанія, яка пов'язані із транспортуванням російської нафти, має отримати так звану атестацію;

Йдеться про документ, який буде засвідчувати, що сировина коштує 60 доларів за барель або менше;

Якщо немає цього документа, то компанії не мають права надавати свої послуги.

На тлі здорожчання російської нафти, виникають сумніви щодо сертифікатів для торгівлі сировиною для трейдерів, а також це свідчить про істотне недотримання цінової стелі.

На момент створення цього матеріалу, Urals торгується на рівні 82,9 долара за барель. Крім того, з початку 2024 року сировина подорожчала на 39,01% або на 23,29 долара за барель, згідно з даними Trading Economics.

До теми! Водночас на початку року стало відомо про зменшення тіньового флоту Росії. Головна причина – посилення санкцій з боку США за порушення цінової стелі.

Крім того, коли російська нафта Urals прибуває до Індії, то її купівельна ціна становить 88 доларів за барель. Це лише на 3,80 долара нижче від вартості марки нафти Brent. Ще одна російська марка нафти ВСТО, яку транспортують з портів на сході держави-агресорки, коштує 84 долари за барель. Нагадаємо, що саме Індія – це один із ключових партнерів Росії на енергетичному ринку.