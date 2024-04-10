Стоит добавить, что на сегодня один из ключевых санкционных ограничений против России – это ценовой потолок на нефть. Страны G7 установили предельную границу на уровне 60 долларов за баррель.

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Российская нефть стремительно выросла в цене

Однако российская нефть под маркой Urals торгуется на рынке со значительным превышением выше упомянутого ценового лимита. Указывают, что баррель нефти Urals с экспортом из портов Балтийского и Черного морей стоит примерно 75 долларов.

Важная деталь! Почти весь год цена нефти Urals была выше отметки в 60 долларов за баррель. Однако стремительный рост стоимости сырья выше 70 долларов вызывает много вопросов по соблюдению санкций против России. Тогда как ценовой скачок связывают с более широкой геополитической динамикой.

Напомним, что ограничения по ценам на российскую нефть от G7 требуют от участников рынка таких шагов:

Любая западная компания, которая связана с транспортировкой российской нефти, должна получить так называемую аттестацию;

Речь идет о документе, который будет удостоверять, что сырье стоит 60 долларов за баррель или меньше;

Если нет этого документа, то компании не имеют права предоставлять свои услуги.

На фоне подорожания российской нефти, возникают сомнения относительно сертификатов для торговли сырьем для трейдеров, а также это свидетельствует о существенном несоблюдении ценового потолка.

На момент создания этого материала, Urals торгуется на уровне 82,9 доллара за баррель. Кроме того, с начала 2024 года сырье подорожало на 39,01% или на 23,29 доллара за баррель, согласно данным Trading Economics.

К теме! В то же время в начале года стало известно об уменьшении теневого флота России. Главная причина – усиление санкций со стороны США за нарушение ценового потолка.

Кроме того, когда российская нефть Urals прибывает в Индию, то ее покупная цена составляет 88 долларов за баррель. Это лишь на 3,80 доллара ниже стоимости марки нефти Brent. Еще одна российская марка нефти ВСТО, которую транспортируют из портов на востоке государства-агрессора, стоит 84 доллара за баррель. Напомним, что именно Индия – это один из ключевых партнеров России на энергетическом рынке.