Йдеться про тіньовий флот Росії, за допомогою якого продовжують перевозити нафту. Проте з 10 жовтня 2023 року приблизно половина суден з цього флоту перестали використовувати для транспортування чорного золота.

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Санкції б'ють по тіньовому флоті Росії

За даними Bloomberg, з 50 танкерів, які потрапили до санкційного списку, близько половини переслати використовувати для транспортування нафти. Усе через санкції, які запровадили США. Ось, що варто знати:

З 10 жовтня до 12 грудня 2023 року США внесли до санкційного списку 8 суден;

20 грудня під нові санкційні обмеження потрапили відразу 24 танкери, через обмеження щодо компанії SUN Ship Management D, що належить "Совкомфлоту";

Уже 18 січня запровадили санкції проти компанії Hennesea Holdings з Об'єднаних Арабських Еміратів, тож обмеження торкнулися 17 танкерів;

Остання ціль санкцій – танкер "Совкомфлоту" NS Leader, який здійснив розворот біля берегів Португалії.

Санкції США виявилися досить ефективними. Загалом 21 танкер не завантажував нафту після потрапляння під дію санкцій. Ще сім не доставляли вантажі й до запровадження обмежень (вони стоять порожні), а три, цілком ймовірно, невдовзі завантажать нафтою.

Проблеми не лише з танкерами

З іншої сторони, нафта досить часто не доходить до покупців. Це наслідки як санкцій, так і проблем із розрахунками з Індією. Зокрема, постачання нафти під маркою Sokol в Індію по суті зупинилося. Річ у тому, що Росія та Індія намагаються домовитися про способи оплати. Для розуміння ситуації, російські продавці не можуть отримати сплачені за нафту рупії через обмеження в Індії, пов'язані з валютою.

До теми! Найбільший нафтопереробний завод Індії BPCL відмовився від російської нафти Sokol через проблеми з платежами. Додають, що у світі більше немає охочих купувати цю марку нафти. Цікаво, що до цього Індія заявляла, що купівля російської нафти – це "порятунок для світу".

За останні два 14 суден з нафтою Sokol, які прямували до Індії, або лягли на дрейф, або стали на якір біля Сінгапуру. Майже половина з цих танкерів розгорнулися, не діставшись пункту призначення. Також результатом посилення санкцій стало те, що грецькі судна відмовилися від торгівлі нафтою з Росії.