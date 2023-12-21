Речь идет о том, что 5 миллионов баррелей российской нефти застряли по пути в Индию. Танкеры перевозили марку нефти Sokol.
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Российская нефть застряла на пути в Индию
Пока нельзя точно утверждать, что именно привело к задержке движения этих судов. Однако одной из вероятных причин, которая могла привести к тому, что российская нефть буквально застряла – санкции США, которые ввели за нарушение "ценового потолка".
Напомним, что страны G7 установили предел для продажи российской нефти на уровне 60 долларов за баррель. Этот инструмент заработал с 5 декабря 2022 года. Также следует указать, что в середине октября Минфин США ввел санкционные ограничения против двух судов, привлеченных к торговле российской нефтью. В ноябре и декабре американское ведомство ввело ограничительные меры против еще шести танкеров (по 3 в каждом месяце).
В то же время ценовой потолок на российскую нефть не слишком останавливает западные компании от сотрудничества с Россией. Многие из них продолжают предоставлять транспортные услуги для государства-агрессора.