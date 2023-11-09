Індія — серед найбільших імпортерів

До запровадження санкцій проти Росії Європа була одним із найбільших споживачів морської російської нафти. Однак, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну та запровадження ембарго на російську нафту, Індія перемістилася на другу сходинку за кількістю імпортованої нафти після Китаю.

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Зауважте! Із січня по вересень 2023 року Індія імпортувала 69,06 мільйона метричних тонн російської нафти, що еквівалентно 1,85 мільйона барелів на день. Це включно з російською нафтою, імпортованою з Південної Кореї, Греції та Іспанії шляхом перевалки.

Доступ до дешевої російської нафти дозволив Індії скоротити імпорт з Близького Сходу, де ціни зросли після добровільного додаткового скорочення поставок Саудівською Аравією з липня.

Економія за рахунок санкцій

Середня ціна російської нафти, що постачається на індійські нафтопереробники, становила 525,6 долара за тонну в цей період, включаючи витрати на доставку та страхування.

Для порівняння, середня вартість іракської нафти, яка має таку ж якість, як і російська нафта Urals, становила 564,46 долара за тонну протягом того ж періоду. Виходить, що купуючи російську нафту, Індія витратила на 2,7 мільярда доларів менше, ніж якби купувала нафту в Іраку. Тим самим Росія випередила Ірак як найбільший постачальник нафти в Індію.

До слова! Схожа ситуація і в Китаю, який заощадив майже 10 мільярдів доларів завдяки рекордним закупівлям нафти в країнах, які перебувають під санкціями Заходу, включаючи Росію.

Імпортуючи російську нафту, індійські нафтопереробники отримують вигоду від нижчих витрат на сировину. Це підвищило валову маржу переробки та скоротило втрати доходу від субсидованих роздрібних продажів палива.

Державні нафтопереробники не переглядали ціни на насоси понад рік, допомагаючи зусиллям уряду приборкати інфляцію, тоді як попит на нафтопродукти цього року зріс приблизно на 14%.

