Ціни лише падають: яку знижку вимушена робити Росія на нафту зараз

Росія не має змоги вільно продавати нафту зараз. Їй перешкоджають введені санкції. Саме тому російським продавцям доводиться робити значні знижки, аби втримати покупців.

Які знижки вимушена робити Росія на нафту зараз?

Окрім санкцій, на російську нафту також впливають загальні світові тенденції, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Знижки на партії російської нафти в морських портах відвантаження наприкінці 2025 року знову, як і навесні 2022 року, наблизилися до історичних максимумів, що в поєднанні з низькими світовими цінами та обмеженнями санкцій ставить експорт на межу рентабельності,

– наголошує українська розвідка.

Для розуміння, знижки на еталонну російську марку Urals, відносно Brent уже сягають 20 – 30 доларів за барель. До того ж у російського нафтового сектору виникають і інші проблеми:

частина російських нафтовиків уже стикнулася зі збитковістю видобутку внаслідок низького експортного паритету;

водночас компанії, які продовжують отримувати дохід, вони зберегли рентабельність саме завдяки пільговій ставці податку на видобуток.

Як показують дані Trading Economics, сьогодні нафта дещо подорожчала. Зокрема, ціна Urals (без знижки) фіксується на рівні – 51,69 долара за барель.

Які санкції впливають на російську нафту зараз?