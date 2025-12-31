Цены только падают: какую скидку вынуждена делать Россия на нефть сейчас
- Скидки на российскую нефть Urals относительно Brent достигают 20 – 30 долларов за баррель из-за санкций и мировых тенденций.
- Российские нефтяники сталкиваются с убыточностью добычи, но некоторые компании сохраняют рентабельность благодаря льготной ставке налога.
Россия не имеет возможности свободно продавать нефть сейчас. Ей препятствуют введенные санкции. Именно поэтому российским продавцам приходится делать значительные скидки, чтобы удержать покупателей.
Какие скидки вынуждена делать Россия на нефть сейчас?
Кроме санкций, на российскую нефть также влияют общие мировые тенденции, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.
Скидки на партии российской нефти в морских портах отгрузки в конце 2025 года снова, как и весной 2022 года, приблизились к историческим максимумам, что в сочетании с низкими мировыми ценами и ограничениями санкций ставит экспорт на грань рентабельности,
– отмечает украинская разведка.
Для понимания, скидки на эталонную российскую марку Urals, относительно Brent уже достигают 20 – 30 долларов за баррель. К тому же у российского нефтяного сектора возникают и другие проблемы:
- часть российских нефтяников уже столкнулась с убыточностью добычи вследствие низкого экспортного паритета;
- в то же время компании, которые продолжают получать доход, они сохранили рентабельность именно благодаря льготной ставке налога на добычу.
Как показывают данные Trading Economics, сегодня нефть несколько подорожала. В частности, цена Urals (без скидки) фиксируется на уровне – 51,69 доллара за баррель.
Какие санкции влияют на российскую нефть сейчас?
США ввели санкции против российских нефтяных гигантов. Речь идет о "Роснефти" и "Лукойле". Таким образом Трамп хотел повлиять на Путина и его позицию относительно мира в Украине. Эти ограничения снизили уровень экспорта российской нефти. Ведь многие страны начали отказываться от продукции из России, боясь ограничений.
Чтобы удержать покупателей, например, из Индии, Россия вынуждена делать значительные скидки на нефть. Это сильно сокращает доходы Москвы.
Заметим, что указанные санкции против российских нефтяных гигантов поддержали и другие страны. В том числе ЕС.