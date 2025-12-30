Які постачання російської нафти в Індію зараз?

Поставки у грудні очікуються на рівні – 1,1 мільйона барелів на день, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Зверніть увагу! Це найнижчий показник з 2022 року.

Індія вирішила зменшити закупівлі не просто так. Річ у тім, що США впровадили обмеження проти російських нафтових гігантів.

Нагадаємо, ці санкції ввели у жовтні. Проте вказані постачання падали ще в липні. Згодом ситуація дещо відновилась, зокрема, на фоні того, що Росія зробила значну знижку на нафту.

Саме через дисконт Росія намагається втримати покупців. Наприклад, 20 грудня Urals в Балтійському морі коштувала – 34,82 долара за барель, повідомляє Bloomberg.

Зниження імпорту в грудні відбувається після паузи з боку Reliance, яка раніше була найбільшим покупцем, тоді як дані Kpler показують зниження потоків до нафтового термінала Mundra HPCL-Mittal Energy, а також того, що Mangalore Refinery and Petrochemicals цього місяця вперше з вересня 2022 року не взяли жодного бареля,

– наголошує видання.

Потрібно розуміти, що компанія Reliance є найбільшим імпортером російської нафти. Наразі вона закуповує продукцію у постачальників, які не входять у санкційний список.

Що впливає на постачання російської нафти зараз?

Російська нафта перебуває під санкціями. Проці обмеження США стало відомо, ще у жовтні. Йдеться про санкції проти "Лукойла" та "Роснефті". Завдяки цим обмеженням Трамп хотів схилити Путіна до миру. Проте російський лідер назвав санкції недієвими.

США також впливають на Індію, як одного з найбільших партнерів Кремля. Йдеться про підвищення тарифів на індійські товари.

Важливо! Індія не завжди була великим покупцем російської нафти. Так ситуація склалася лише після початку повномасштабної війни в Україні. Адже Росія шукала нові ринки збуту.