Чому дешевшає нафта в Росії?
На рівень попиту на російську нафту впливають санкції США проти Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.
Особливо відчутний вплив санкцій на російську нафту Urals. Потрібно розуміти, що це головна експортна марка в Росії.
Зверніть увагу! Як повідомляє Trading Economics, сьогодні вартість Urals – 54,94 долара за барель.
Наприкінці минулого тижня під час відвантаження з порту Новоросійська падала до 36,61 долара за барель. Знижки на Urals до котирувань північноморського сорту Brent досягли 23,51 долара за барель – рекордного значення з березня 2023 року,
– наголошує розвідка.
Зауважимо, що до початку американських санкцій, нафта в осійських портах продавалася на 12 – 13 доларів дешевша ніж Brent, проте з часом цей дисконт відчутно зріс. Зараз він наближається до рекорду, встановленого у 2023 році.
Нагадаємо! На початку 2023 року рекордний дисконт сягав 40 доларів за барель.
Що потрібно знати про ситуацію з російською нафтою?
США впровадили санкції проти двох російських нафтових гігантів "Лукойла" та "Роснєфті". Після цього деякі індійські та китайські компанії ухвалили рішення про призупинку купівлі російської нафти. Аби ці країни "завершили справи", був даний час до 21 листопада.
Якщо країни не відмовляться від нафти з Росії, США пообіцяли відповідь. Зокрема, йдеться про погрозу відключити ці держави від фінансової системи, що базується на доларі.
США готуються посилити раніше введені обмеження. Імовірно, американський уряд впровадить санкції проти країн, що торгують з Росією.