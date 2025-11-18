Чому дешевшає нафта в Росії?

На рівень попиту на російську нафту впливають санкції США проти Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Особливо відчутний вплив санкцій на російську нафту Urals. Потрібно розуміти, що це головна експортна марка в Росії.

Зверніть увагу! Як повідомляє Trading Economics, сьогодні вартість Urals – 54,94 долара за барель.

Наприкінці минулого тижня під час відвантаження з порту Новоросійська падала до 36,61 долара за барель. Знижки на Urals до котирувань північноморського сорту Brent досягли 23,51 долара за барель – рекордного значення з березня 2023 року,

– наголошує розвідка.

Зауважимо, що до початку американських санкцій, нафта в осійських портах продавалася на 12 – 13 доларів дешевша ніж Brent, проте з часом цей дисконт відчутно зріс. Зараз він наближається до рекорду, встановленого у 2023 році.

Нагадаємо! На початку 2023 року рекордний дисконт сягав 40 доларів за барель.

Що потрібно знати про ситуацію з російською нафтою?