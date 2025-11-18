Почему дешевеет нефть в России?
На уровень спроса на российскую нефть влияют санкции США против России, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.
Особенно ощутимо влияние санкций на российскую нефть Urals. Нужно понимать, что это главная экспортная марка в России.
Обратите внимание! Как сообщает Trading Economics, сегодня стоимость Urals – 54,94 доллара за баррель.
В конце прошлой недели во время отгрузки из порта Новороссийска падала до 36,61 доллара за баррель. Скидки на Urals к котировкам североморского сорта Brent достигли 23,51 доллара за баррель – рекордного значения с марта 2023 года,
– отмечает разведка.
Заметим, что до начала американских санкций, нефть в российских портах продавалась на 12 – 13 долларов дешевле чем Brent, однако со временем этот дисконт ощутимо вырос. Сейчас он приближается к рекорду, установленного в 2023 году.
Напомним! В начале 2023 года рекордный дисконт достигал 40 долларов за баррель.
Что нужно знать о ситуации с российской нефтью?
США ввели санкции против двух российских нефтяных гигантов "Лукойла" и "Роснефти". После этого некоторые индийские и китайские компании приняли решение о приостановке покупки российской нефти. Чтобы эти страны "завершили дела", было дано время до 21 ноября.
Если страны не откажутся от нефти из России, США пообещали ответ. В частности, речь идет об угрозе отключить эти государства от финансовой системы, базирующейся на долларе.
США готовятся ужесточить ранее введенные ограничения. Предположительно, американское правительство введет санкции против стран, торгующих с Россией.