США дали дозвіл: тепер ця країна може купувати російську нафту
- США дозволили Індії купувати російську нафту через напругу на Близькому Сході.
- Дозвіл діє лише на нафту, яка вже знаходиться в морі.
США дозволили Індії купувати російську нафту. Ця ситуація стала наслідком напруги на Близькому Сході. Дозвіл американського уряду діятиме лише протягом 30 днів.
Як Індія купуватиме російську нафту?
Фактично, США затвердили виняток з санкцій для Індії, повідомив на своїй сторінці в соцмережі Х міністр фінансів США Скотт Бессент.
Аби нафта й надалі надходила на глобальний ринок, Мінфін зробив тимчасовий 30-денний виняток із санкцій, що дозволить індійським нафтопереробним заводам купляти російську нафту.
Як вказав Бессент, дозвіл на такий термін не дасть "значних фінансових переваг для уряду Росії". Річ у тім, що дозвіл діє лише на ту нафту, яка вже знаходиться в морі і наразі застрягла там.
Індія – важливий партнер США, тож ми очікуємо нарощування закупівлі Нью-Делі американської нафти. Цей тимчасовий захід дозволить послабити тиск, створений намаганням Ірану взяти у заручники глобальне енергопостачання,
– каже Бессент.
Зауважимо, що наразі Індія відчуває кризу через події на Близькому Сході. Країна має запаси, які можуть покрити лише 25 днів попиту, повідомляє Reuters.
Важливо! Наразі частка імпорту нафти з Близького Сходу складає 40%.
Що відомо про імпорт російської нафти Індією?
Індія почала імпортувати російську нафту активно саме у 2022 році. Тоді Росія втратила європейський ринок і шукала нові місця збуту.
Під тиском США в кінці 2025 року Індія почала скорочувати закупівлі нафти з Росії. Нагадаємо, Вашингтон та Нью-Делі планували укласти торговельну угоду. В рамках цих домовленостей, США знизили тарифи для Індії, натомість індійські покупці почали відмовлятися від російської нафти.