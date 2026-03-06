США дали дозвіл: тепер ця країна може купувати російську нафту

США дозволили Індії купувати російську нафту. Ця ситуація стала наслідком напруги на Близькому Сході. Дозвіл американського уряду діятиме лише протягом 30 днів.

Як Індія купуватиме російську нафту?

Фактично, США затвердили виняток з санкцій для Індії, повідомив на своїй сторінці в соцмережі Х міністр фінансів США Скотт Бессент.

Скотт Бессент Міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Аби нафта й надалі надходила на глобальний ринок, Мінфін зробив тимчасовий 30-денний виняток із санкцій, що дозволить індійським нафтопереробним заводам купляти російську нафту.

Як вказав Бессент, дозвіл на такий термін не дасть "значних фінансових переваг для уряду Росії". Річ у тім, що дозвіл діє лише на ту нафту, яка вже знаходиться в морі і наразі застрягла там.

Індія – важливий партнер США, тож ми очікуємо нарощування закупівлі Нью-Делі американської нафти. Цей тимчасовий захід дозволить послабити тиск, створений намаганням Ірану взяти у заручники глобальне енергопостачання,

– каже Бессент.

Зауважимо, що наразі Індія відчуває кризу через події на Близькому Сході. Країна має запаси, які можуть покрити лише 25 днів попиту, повідомляє Reuters.

Важливо! Наразі частка імпорту нафти з Близького Сходу складає 40%.

Що відомо про імпорт російської нафти Індією?