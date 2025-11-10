Як Австралія купує російську нафту?
Стало відомо, що з 2023 року Австралія імпортувала приблизно – 3 мільйони тонн нафтопродуктів російського походження, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.
Читайте також "Люди, які проти тарифів, – дурні": Трамп сказав, яку вигоду від мит отримають американці
Австралія імпортувала російську продукцію, завдяки "прогалині" у санкціях. Річ у тім, що ці обмеження не забороняють отримання енергоносіїв через треті країни. Австралія як транзит використовувала Сінгапур.
Зверніть увагу! Через порт Джуронг у Сінгапурі зараз проходять мільйони тонн російської нафти. Ця точка стала ключовим вузлом. Саме через Джуронг, у більшості випадків, російська нафта переробляється та реекспортується.
Як показують дані Kpler, з січня 2023 року Сінгапуром було імпортовано з Росії більш як 22 мільйони тонн нафтопродуктів. Австралія закупила значну частину з них.
Кожна продана крапля російської нафти допомагає фінансувати руйнування українських будинків та життів. Австралійці заслуговують на те, щоб знати, чи отримують їхні банки та інвестиційні фонди від цього прибуток,
– наголосила голова Австралійської федерації українських організацій Катерина Аргіру.
Останні важливі новини про нафту
Рівень експорту енергоносіїв з Росії відчутно скоротився. Він у жовтні впав до рівня 2022 року.
США ввели санкції проти "Лукойла" та "Роснефті. В результаті цих обмежень, Індія була вимушена шукати шляхи скорочення імпорту російської нафти. Також свої закупівлі зменшили деякі НПЗ Китаю, повідомляє Bloomberg.