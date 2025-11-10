Как Австралия покупает российскую нефть?

Стало известно, что с 2023 года Австралия импортировала примерно – 3 миллиона тонн нефтепродуктов российского происхождения, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Австралия импортировала российскую продукцию, благодаря "пробелу" в санкциях. Дело в том, что эти ограничения не запрещают получение энергоносителей через третьи страны. Австралия в качестве транзита использовала Сингапур.

Обратите внимание! Через порт Джуронг в Сингапуре сейчас проходят миллионы тонн российской нефти. Эта точка стала ключевым узлом. Именно через Джуронг, в большинстве случаев, российская нефть перерабатывается и реэкспортируется.

Как показывают данные Kpler, с января 2023 года Сингапуром было импортировано из России более 22 миллионов тонн нефтепродуктов. Австралия закупила значительную часть из них.

Каждая проданная капля российской нефти помогает финансировать разрушение украинских домов и жизней. Австралийцы заслуживают того, чтобы знать, получают ли их банки и инвестиционные фонды от этого прибыль,

– отметила председатель Австралийской федерации украинских организаций Екатерина Аргиру.

