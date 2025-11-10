Как Австралия покупает российскую нефть?
Стало известно, что с 2023 года Австралия импортировала примерно – 3 миллиона тонн нефтепродуктов российского происхождения, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
Австралия импортировала российскую продукцию, благодаря "пробелу" в санкциях. Дело в том, что эти ограничения не запрещают получение энергоносителей через третьи страны. Австралия в качестве транзита использовала Сингапур.
Обратите внимание! Через порт Джуронг в Сингапуре сейчас проходят миллионы тонн российской нефти. Эта точка стала ключевым узлом. Именно через Джуронг, в большинстве случаев, российская нефть перерабатывается и реэкспортируется.
Как показывают данные Kpler, с января 2023 года Сингапуром было импортировано из России более 22 миллионов тонн нефтепродуктов. Австралия закупила значительную часть из них.
Каждая проданная капля российской нефти помогает финансировать разрушение украинских домов и жизней. Австралийцы заслуживают того, чтобы знать, получают ли их банки и инвестиционные фонды от этого прибыль,
– отметила председатель Австралийской федерации украинских организаций Екатерина Аргиру.
Последние важные новости о нефти
Уровень экспорта энергоносителей из России ощутимо сократился. Он в октябре упал до уровня 2022 года.
США ввели санкции против "Лукойла" и "Роснефти". В результате этих ограничений, Индия была вынуждена искать пути сокращения импорта российской нефти. Также свои закупки уменьшили некоторые НПЗ Китая, сообщает Bloomberg.