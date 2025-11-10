Що відомо про виплати для американців, які анонсував Трамп?
Трамп сказав, що ці дивіденди складуть як мінімум 2 тисячі доларів для кожного, повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.
Кожному виплатять дивіденди на суму щонайменше 2 000 доларів, крім людей з високим доходом!
Зауважимо, що така обіцянка Трампа лунає не вперше. І на цей раз він не вказав деталі як саме та коли відбуватиметься видача коштів.
До того ж у своєму дописі на Truth Social, американський президент похвалив економіку США. За словами Трамп, тарифи принесуть державі трильйони доларів. Ці кошти можна використати для погашення боргу країни.
Люди, які проти тарифів, – дурні!,
– наголошує Трамп.
Зверніть увагу! Трамп назвав США найбагатшою країною та такою, де "майже немає інфляції та рекордна ціна на фондовому ринку".
Що відомо про тарифи Трампа зараз?
Тарифи Трампа негативно впливають на європейську промисловість. Особливо відчутно змінилась ситуація у Франції та Німеччині, повідомляє Reuters. Попри те, що ці країни мають сильну економіку, протистояти впливу тарифів, вони не можуть.
Канада може стикнутися з вищими тарифами. Річ у тім, що американського президента розізлила місцева реклама. Трамп навіть відмовився від подальших переговорів з канадською владою.