Що відомо про виплати для американців, які анонсував Трамп?

Трамп сказав, що ці дивіденди складуть як мінімум 2 тисячі доларів для кожного, повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

Дональд Трамп Президент Сполучених Штатів Америки Кожному виплатять дивіденди на суму щонайменше 2 000 доларів, крім людей з високим доходом!

Зауважимо, що така обіцянка Трампа лунає не вперше. І на цей раз він не вказав деталі як саме та коли відбуватиметься видача коштів.

До того ж у своєму дописі на Truth Social, американський президент похвалив економіку США. За словами Трамп, тарифи принесуть державі трильйони доларів. Ці кошти можна використати для погашення боргу країни.

Люди, які проти тарифів, – дурні!,

– наголошує Трамп.

Зверніть увагу! Трамп назвав США найбагатшою країною та такою, де "майже немає інфляції та рекордна ціна на фондовому ринку".

Що відомо про тарифи Трампа зараз?