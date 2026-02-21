ГУР виявило нові об'єкти: саме вони допомагають Ірану та Росії

ГУР оприлюднило інформацію, щодо суден, які допомагають Росії та Ірану. Виявлено ще 31 об'єкт. Саме ці танкери незаконно перевозять іранську та російську нафту

Що відомо про судна, які виявило ГУР?

Ці судна є частиною тіньового флоту, повідомляє ГУР.

Цікаво! Ці судна перевозять не тільки нафту, а й – зріджений газ.

Експорт енергоносіїв залишається основним джерелом наповнення бюджету Росі – саме ці доходи забезпечують фінансування війни проти України та підтримують воєнно-промисловий комплекс держави-агресора,

– вказує ГУР.

Як показують дані порталу War&Sanctions, нововиявлені судна обслуговують ключових гравців нафтового ринку Росії. Зокрема, йдеться про:

те, що нафтові танкери здійснюють перевезення сирої нафти та нафтопродуктів для компаній "Роснефть" та "Сургутнєфтєгаз";

окрім цього, газовози перевозять російський скраплений природний газ з підсанкційного заводу "Газпром СПГ Портова"

також відбувається експорт з "Ямал СПГ".

Важливо! Вказані підприємства, як зазначає ГУР, не перебувають під повними санкційними обмеженнями.

Закликаємо держави-партнери посилити санкційний тиск на енергетичний сектор Росії. Скоординовані та системні обмеження здатні позбавити Росію фінансової бази для ведення війни та прискорити настання реального миру,

– наголошує ГУР.

Що важливо знати про тіньовий флот Росії зараз?