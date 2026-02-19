Що відомо про імпорт російської нафти Індією зараз?
Поставки нафти в Індію з Близького Сходу, навпаки, зростають, повідомляє Reuters.
Індія імпортувала близько 1,1 мільйона барелів російської сирої нафти на день минулого місяця, що є найнижчим показником з листопада 2022 року, при цьому частка Москви в загальному імпорті нафти знизилася до 21,2%, що є найменшою часткою з жовтня 2022 року,
– вказує видання.
Для розуміння, імпорт нафти з Росії скоротився так:
- у січні він зменшився на 23,5%, якщо порівнювати з показниками грудня 2025 року;
- і зменшився на третину, якщо порівнювати з січнем 2025 року.
Як повідомляє Reuters, аби компенсувати зниження обсягів закупівель російської нафти, індійські НПЗ використовують сировину з Близького Сходу та Південної Америки:
- якщо спиратися на січневі дані, частка нафти з Близького Сходу складає – 55% від загального імпорту Індії;
- а частка латиноамериканських марок збільшилась до річного максимуму і сягнула 10%.
Дані з початку лютого вже показують, що Саудівська Аравія повернула собі позицію провідного постачальника Індії, а імпорт досяг нового історичного максимуму,
– показують дані видання.
Що важливо знати про імпорт нафти Індією з Росії?
Індія вважається третім за величиною імпортером та споживачем нафти у світі. У 2022 році ця країна збільшила закупівлі російської сировини. Це сталося на фоні того, що Росія шукала нові ринки збуту.
У 2026 році Індія почала активніше скорочувати закупівлі російської нафти. Така ситуація стала наслідком тиску США. Фактично, заразі Індію для Росії замінює Китай.
Нагадаємо, Індія та США готуються укласти торгівельну угоду. В рамках цього, індійські покупці відмовляються від російської нафти. А от США натомість вже знизили тарифи.