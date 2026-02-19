Що відомо про імпорт російської нафти Індією зараз?

Поставки нафти в Індію з Близького Сходу, навпаки, зростають, повідомляє Reuters.

Індія імпортувала близько 1,1 мільйона барелів російської сирої нафти на день минулого місяця, що є найнижчим показником з листопада 2022 року, при цьому частка Москви в загальному імпорті нафти знизилася до 21,2%, що є найменшою часткою з жовтня 2022 року,

– вказує видання.

Для розуміння, імпорт нафти з Росії скоротився так:

у січні він зменшився на 23,5%, якщо порівнювати з показниками грудня 2025 року;

і зменшився на третину, якщо порівнювати з січнем 2025 року.

Як повідомляє Reuters, аби компенсувати зниження обсягів закупівель російської нафти, індійські НПЗ використовують сировину з Близького Сходу та Південної Америки:

якщо спиратися на січневі дані, частка нафти з Близького Сходу складає – 55% від загального імпорту Індії;

а частка латиноамериканських марок збільшилась до річного максимуму і сягнула 10%.

Дані з початку лютого вже показують, що Саудівська Аравія повернула собі позицію провідного постачальника Індії, а імпорт досяг нового історичного максимуму,

– показують дані видання.

Що важливо знати про імпорт нафти Індією з Росії?