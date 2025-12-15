Санкції ЄС не діють: грецькі танкери з російською нафтою досягли цілі

Своїми санкціями ЄС намагався обмежити обсяги продажу російської нафти. Проте ситуація залишається складною. Нещодавно стало відомо що судна, які зареєстровані у Греції досягли берегів Балтійського моря в Росії.

Що відомо про судна, які перевозили російську нафту?

13 грудня судно Velos Topas, зареєстроване у Греції, помітили в порту Усть-Луга, повідомляє 24 Канал з посиланням на Yle.

Зверніть увагу! Саме Усть-Луга вважається одним з найважливіших нафтових портів Росії.

Це не єдине судно з Греції біля Росії. Інший грецький танкер – Irini 13 грудня бачили недалеко від Санкт-Петербурга, повідомляє Marinetraffic.

Дивно бачити нафтові танкери під грецьким прапором у Балтійському морі, оскільки європейські країни намагаються за допомогою санкцій перешкодити Росії продавати нафту. Росія обходить санкції за допомогою так званого тіньового флоту. Її судна зареєстровані в країнах, що не входять до ЄС,

Видання Yle наголошує, що попри всі обмеження, перевозити російську нафту на суднах ЄС допустимо. Проте, лише, якщо дотримано низку умов:

Грецькі танкери не мають права транспортувати нафту з Росії в ЄС.

Вартість нафти має бути нижче цінової стелі, яка встановлена зараз.

Що ще важливо знати про російську нафту зараз?