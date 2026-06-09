Азія знизила інтерес до російської нафти, – ЗМІ

Попит країн Азії на російську нафту наразі знизився. Це суттєво вплинули на ціни, про що повідомили джерела в галузі.

Що відомо про нафту Росії

Як пише Reuters, російська нафта марки Urals почала торгуватися зі знижкою до еталонної нафти Brent у портах Індії та Китаю.

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Нафта Urals ще з березня торгувалась з премією до Brent в Індії та Китаї. Саме там наразі перебувають її основні ринки збуту.

Причиною були перебої у світових поставках нафти через конфлікт на Близькому Сході, що підвищило попит на дешевші альтернативи,

– нагадали у Reuters.

Але зараз попит на російську нафту знизився. Зокрема, азійські нафтопереробники:

використали накопичені запаси;

знайшли інші джерела постачання;

а в окремих випадках скоротили обсяги переробки.

Партії Urals із поставкою до Індії в липні та серпні цього місяця продавалися зі знижкою від 2 до 3 доларів за барель до Brent. Для порівняння, у квітні та травні вони торгувалися з премією від 7 до 8 доларів за барель.

Взимку в Північній півкулі нафта Urals торгувалась зі знижкою від 7 до 8 доларів за барель після того, як жорсткіші санкції США скоротили видобуток російської нафти. А у червні – серпні торік знижка становила приблизно від 1 до 3 доларів за барель.

Хоча китайський та індійський ринки тісно пов’язані між собою, скорочення закупівель Китаєм має ширший вплив на різні сорти російської нафти,

– пояснили у матеріалі.

Китай купує менше нафти Urals, ніж Індія. Однак Пекін є більшим покупцем легших російських сортів – ESPO Blend, арктичної та сахалінської нафти.

Зверніть увагу! В окремих випадках китайські покупці відмовлялися приймати російські нафтові вантажі з поставкою у червні. Через це продавці опиняються у слабшій позиції під час цінових переговорів, оскільки в іншому разі нафту доведеться зберігати на танкерах у морі.

Що ще слід знати про російську нафту

У червні поточного року Росія планує скоротити експорт нафти, але водночас і збільшити роботу НПЗ. Експерти повідомляють, що Росія хоче збільшити переробку сирої нафти приблизно на 250 тисяч – 400 тисяч барелів на добу. А от відновлення видобутку триватиме значно довше.

Водночас міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що винятки на купівлю російської нафти можуть продовжуватися. Але це відбуватиметься за іншим механізмом. Тобто вони стосуватимуться окремих країн.