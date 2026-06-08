За яких умов можуть відкрити Ормуз?
Оман та Іран планують встановити транзитний збір для проходження Ормуза, пояснив посол Ірану в Москві, повідомляє Reuters.
Читайте також Ціни на нафту підскочили вгору після нової атаки Ізраїлю
Звичайно, ця протока буде відкрита, але з новими умовами, які визначатимуть іранська та оманська влада. Ми розуміємо, що Іран та Оман надають певні послуги, пов’язані з цією протокою. І за ці послуги стягуватиметься плата,
– вказав іранський посол Казем Джалалі російській газеті "Ізвестія".
Іран ще раніше заявляв, що мирна угода має дозволити йому вимагати плату за проходження суден через протоку. Сума визначатиметься індивідуально. Вона залежатиме від багатьох факторів, зокрема:Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
- вантажу на суднах;
- типу суден.
Трамп повністю заперечує такі зміни. Щобільше, ще в кінці травня США попросили Оман не втручатися у справи, пов'язані з Іраном.
Зверніть увагу! За словами міністра фінансів Скотта Бессента, посол Оману вказав, що вони не планують впроваджувати плату за проходження Ормуза.
Яка ситуація в Ормузькій протоці зараз?
- Ормузька протока наразі заблокована. Вона перекрита з кінця лютого – початку війни на Близькому Сході. Потрібно розуміти, що Ормуз це надважливий шлях для нафтового ринку. Саме ним проходила приблизно п'ята частина світових нафти та газу.
- Іран заблокував Ормуз повністю. А от сили США обмежили лише іранські порти.
- Наразі ситуація на Близькому Сході загострилась. Вона ускладнилась на тлі нових атак Ізраїлю. Ізраїльські сили вдарили по об'єктах у західному та центральному Ірані.