Як зміниться формат надання винятків для російської нафти?

Бессент вказав, що, якщо винятки на купівлю російської нафти будуть узгоджені, то відбуватиметься цей процес в індивідуальному порядку, повідомляє Bloomberg.

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Скотт Бессент Міністр фінансів США Я схиляюся до думки, що якщо й будуть надані подальші винятки, то вони стосуватимуться конкретних країн, а не матимуть загального характеру. Їхня нафта завжди йшла до Китаю, а тепер вона може йти до наших союзників.

За словами Бессента, Росія "отримала дуже незначний приріст доходів завдяки цим виняткам". Ці слова пролунали під час виступу перед Комітетом з питань фінансів Палати представників. Як відомо, тоді республіканець Браян Фіцпатрік:

попросив пояснити чому Мінфін США видає послідовні винятки для того, аби продавалась російська нафта;

наголосив на роботі над тим, щоб "чітко дати зрозуміти, що незаконна агресія Росії не буде нормалізована і не отримає винагороди".

Зверніть увагу! Послаблення санкцій діяло лише на ту російську нафту, яка застрягла в морі.

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Що відомо про послаблення санкцій США проти російської нафти?