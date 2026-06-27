У ЄС знову заговорили про повну відмову від російської нафти, – ЗМІ

Наприкінці минулого року члени ЄС домовилися, що Єврокомісія прискорить запровадження заборони на імпорт російської нафти. Однак планам завадила військова ескалація на Близькому Сході наприкінці зими, яка призвела до закриття Ормузької протоки.

Про що знову згадали європейці

Тепер же, оскільки песимістичні прогнози щодо енергетичного колапсу у світі не справдилися, країни Балтії закликали Брюссель повернутися до відкладених планів. Деталі з посиланням на ознайомлені джерела повідомляє Financial Times.

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У п'ятницю, 26 червня, під час зустрічі європейських міністрів енергетики Литва, Латвія та Естонія закликали прискорити підготовку пропозицій щодо відмови від російської нафти. Вони наголосили, що доходи від експорту енергоносіїв і надалі допомагають Кремлю фінансувати війну проти України.

На закритому засіданні комісар з питань енергетики Дан Йоргенсен не відреагував на ці зауваження, однак Єврокомісія все ж зобов'язалася винести пропозицію на розгляд.

До слова, тему знову порушили на тлі поступового відновлення судноплавства в Ормузькій протоці після того, як США та Іран домовилися про продовження режиму припинення вогню. Ймовірно, це сприятиме стабілізації нафтового ринку.

І хоча в ЄС також поділяють позитивні прогнози, Йоргенсен водночас застеріг – навіть у разі укладення мирної угоди на Близькому Сході повернення до "нормального стану" в нафтовій галузі займе кілька місяців, а в газовій аж кілька років.

Як Європа позбувається залежності

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення ЄС зменшує свою залежність від російських енергоносіїв. Наприклад, погоджено поетапну відмову від такого газу до осені 2027 року.

Водночас, за даними Єврокомісії, у 2025 році нафта з країни-агресорки становила лише 2% від загального обсягу постачань проти 27% на початку 2022 року. Щоправда, навіть така невелика частка дорівнювала 9,7 мільйона тонн сировини.

Зрештою, реалізацію подальших планів заморозила війна в Ірані – пропозицію про заборону імпорту російської нафти, яку мали представити ще 15 квітня, у березні виключили з порядку денного.

До ініціативи в ЄС повернулися лише тепер, однак її просування може зіткнутися з "традиційним" опором окремих країн, насамперед Угорщини та Словаччини, які досі значною мірою залежні від таких енергоносіїв. Окрім того, скептично до такого кроку можуть поставитися держави, занепокоєні високими цінами.