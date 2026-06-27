О чём вновь вспомнили европейцы
Теперь же, поскольку пессимистические прогнозы относительно энергетического коллапса в мире не оправдались, страны Балтии призвали Брюссель вернуться к отложенным планам. Подробности со ссылкой на осведомленные источники сообщает Financial Times.
Смотрите также : В июне Россия может экспортировать рекордные объемы нефти, но есть нюанс
В пятницу, 26 июня, во время встречи европейских министров энергетики Литва, Латвия и Эстония призвали ускорить подготовку предложений по отказу от российской нефти. Они подчеркнули, что доходы от экспорта энергоносителей по-прежнему помогают Кремлю финансировать войну против Украины.
На закрытом заседании комиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен не отреагировал на эти замечания, однако Еврокомиссия все же обязалась вынести предложение на рассмотрение.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
К слову, эту тему вновь подняли на фоне постепенного возобновления судоходства в Ормузском проливе после того, как США и Иран договорились о продлении режима прекращения огня. Вероятно, это будет способствовать стабилизации нефтяного рынка.
И хотя в ЕС также разделяют позитивные прогнозы, Йоргенсен в то же время предупредил – даже в случае заключения мирного соглашения на Ближнем Востоке возвращение к "нормальному состоянию" в нефтяной отрасли займет несколько месяцев, а в газовой аж целых несколько лет.
Как Европа избавляется от зависимости
Напомним, с начала полномасштабного вторжения ЕС сокращает свою зависимость от российских энергоносителей. Например, согласован поэтапный отказ от такого газа к осени 2027 года.
В то же время, по данным Еврокомиссии, в 2025 году нефть из страны-агрессора составляла лишь 2% от общего объема поставок против 27% в начале 2022 года. Правда, даже такая небольшая доля равнялась 9,7 миллиона тонн сырья.
В конечном итоге реализацию дальнейших планов заморозила война в Иране – предложение о запрете импорта российской нефти, которое должны были представить еще 15 апреля, в марте исключили из повестки дня.
К этой инициативе в ЕС вернулись только сейчас, однако ее продвижение может столкнуться с "традиционным" сопротивлением отдельных стран, прежде всего Венгрии и Словакии, которые до сих пор в значительной степени зависят от таких энергоносителей. Кроме того, скептически к такому шагу могут отнестись государства, обеспокоенные высокими ценами.