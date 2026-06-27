Про що знову згадали європейці

Тепер же, оскільки песимістичні прогнози щодо енергетичного колапсу у світі не справдилися, країни Балтії закликали Брюссель повернутися до відкладених планів. Деталі з посиланням на ознайомлені джерела повідомляє Financial Times.

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У п'ятницю, 26 червня, під час зустрічі європейських міністрів енергетики Литва, Латвія та Естонія закликали прискорити підготовку пропозицій щодо відмови від російської нафти. Вони наголосили, що доходи від експорту енергоносіїв і надалі допомагають Кремлю фінансувати війну проти України.

На закритому засіданні комісар з питань енергетики Дан Йоргенсен не відреагував на ці зауваження, однак Єврокомісія все ж зобов'язалася винести пропозицію на розгляд.

До слова, тему знову порушили на тлі поступового відновлення судноплавства в Ормузькій протоці після того, як США та Іран домовилися про продовження режиму припинення вогню. Ймовірно, це сприятиме стабілізації нафтового ринку.

І хоча в ЄС також поділяють позитивні прогнози, Йоргенсен водночас застеріг – навіть у разі укладення мирної угоди на Близькому Сході повернення до "нормального стану" в нафтовій галузі займе кілька місяців, а в газовій аж кілька років.

Як Європа позбувається залежності

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення ЄС зменшує свою залежність від російських енергоносіїв. Наприклад, погоджено поетапну відмову від такого газу до осені 2027 року.

Водночас, за даними Єврокомісії, у 2025 році нафта з країни-агресорки становила лише 2% від загального обсягу постачань проти 27% на початку 2022 року. Щоправда, навіть така невелика частка дорівнювала 9,7 мільйона тонн сировини.

Зрештою, реалізацію подальших планів заморозила війна в Ірані – пропозицію про заборону імпорту російської нафти, яку мали представити ще 15 квітня, у березні виключили з порядку денного.

До ініціативи в ЄС повернулися лише тепер, однак її просування може зіткнутися з "традиційним" опором окремих країн, насамперед Угорщини та Словаччини, які досі значною мірою залежні від таких енергоносіїв. Окрім того, скептично до такого кроку можуть поставитися держави, занепокоєні високими цінами.