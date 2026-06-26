Яка ціна нафти 26 червня

Тож уже в останню п'ятницю червня "чорне золото" значно подешевшало – його вартість прямує до найбільшого тижневого падіння за тривалий час. Деталі повідомили в Reuters.

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До слова, Brent подешевшав на 3,43% (або на 2,58 долара) – до 72,68 долара за барель, тоді як американська марка WTI втратила 3,48% (2,50 долара) й торгувалася на рівні 69,42 долара за барель.

Тож за підсумками тижня Brent може впасти приблизно на 9,8%, тоді як WTI – на 9,4% порівняно із закриттям торгів минулого четверга, що стане одним із найбільших спадів за останній час.

Тенденцію пов'язують зі збільшенням обсягів постачання через Ормузьку протоку й досі слабким попитом із боку Китаю. Зокрема, аналітики попереджають про "неминучий надлишок пропозиції".

Додатковим сигналом стало відновлення відвантаження нафти в найбільшому терміналі Саудівської Аравії Ras Tanura після майже 4-місячної перерви. За даними LSEG, 26 червня там наповнювали сировиною два надвеликі танкери місткістю до 2 мільйонів барелів кожен, тоді як ще одне судно очікувало своєї черги поблизу.

Нагадаємо, транспортування "чорного золота" через Ормузьку протоку зросло до найвищого рівня з початку конфлікту між США та Іраном. Цьому сприяло перемир'я, яке дозволило відновити судноплавство через стратегічний водний шлях. Щоправда, значну частину приросту забезпечили танкери, які раніше були заблоковані в Перській затоці.