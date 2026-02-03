Кремль відповів Трампу: яка насправді ситуація з російською нафтою

Нещодавно стало відомо, що Індія планує відмовитись від російської нафти. Про це заявив Трамп. У Кремлі відреагували на слова американського президента.

Як Кремль відреагував на заяву Трампа про нафту?

В Москві стверджують, що їм про таке рішення Індії невідомо. Зокрема, Нью-Делі не інформували про такі зміни Кремль, повідомляє РБК.

Прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков вказав, що російські служби відстежують заяви Трампа. Йдеться, зокрема, про слова американського президента, щодо мит та нафти.

Москві не надходили з Нью-Делі повідомлення про відмову від закупівель російської нафти,

– наголосив Пєсков.

Нагадаємо, раніше стало відомо про телефонну розмову Трампа та прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді. Як вказав американський президент, вони обговорили низки важливих питань. Моді ніби як погодився відмовитися від закупівель російської нафти.

Дональд Трамп Президент Сполучених Штатів Америки Він погодився припинити купувати російську нафту та купувати набагато більше у США і, можливо, у Венесуели. Це допоможе завершити війну в Україні, яка відбувається прямо зараз, де щотижня гинуть тисячі людей! З поваги до прем'єр-міністра Моді та, на його прохання, з негайним набранням чинності, ми домовилися про торговельну угоду між США та Індією.

Як вказав Трамп, суть домовленостей полягає у зниженні взаємного тарифу. Його опустять з 25% до 18%.

Вони (Індія – 24 Канал) також продовжать знижувати свої тарифні та нетарифні бар'єри проти США до нуля,

– додав Трамп.

Цікаво, що Моді також зробив заяву після розмови з Трампом. Однак індійський прем'єр взагалі не згадав про ситуацію з російською нафтою.

Чому Індія відмовляється від нафти з Росії?