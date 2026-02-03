Кремль ответил Трампу: какая на самом деле ситуация с российской нефтью

Недавно стало известно, что Индия планирует отказаться от российской нефти. Об этом заявил Трамп. В Кремле отреагировали на слова американского президента.

Как Кремль отреагировал на заявление Трампа о нефти?

В Москве утверждают, что им о таком решении Индии неизвестно. В частности, Нью-Дели не информировали о таких изменениях Кремль, сообщает РБК.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков указал, что российские службы отслеживают заявления Трампа. Речь, частности, о словах американского президента, по пошлинам и нефти.

Москве не поступали из Нью-Дели сообщения об отказе от закупок российской нефти,

– подчеркнул Песков.

Напомним, ранее стало известно о телефонном разговоре Трампа и премьер-министра Индии Нарендра Моди. Как указал американский президент, они обсудили ряд важных вопросов. Моди вроде как согласился отказаться от закупок российской нефти.

Дональд Трамп Президент Соединенных Штатов Америки Он согласился прекратить покупать российскую нефть и покупать гораздо больше у США и, возможно, у Венесуэлы. Это поможет завершить войну в Украине, которая происходит прямо сейчас, где каждую неделю гибнут тысячи людей! Из уважения к премьер-министру Моди и, по его просьбе, с немедленным вступлением в силу, мы договорились о торговом соглашении между США и Индией.

Как указал Трамп, суть договоренностей заключается в снижении взаимного тарифа. Его опустят с 25% до 18%.

Они (Индия – 24 Канал) также продолжат снижать свои тарифные и нетарифные барьеры против США до нуля,

– добавил Трамп.

Интересно, что Моди также сделал заявление после разговора с Трампом. Однако индийский премьер вообще не упомянул о ситуации с российской нефтью.

Почему Индия отказывается от нефти из России?