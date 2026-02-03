Укр Рус
Финансы Финансовые новости Кремль ответил Трампу: какая на самом деле ситуация с российской нефтью
3 февраля, 12:45
4

Кремль ответил Трампу: какая на самом деле ситуация с российской нефтью

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Кремль заявил, что им неизвестно о решении Индии отказаться от российской нефти, как об этом говорил Трамп.
  • Пресс-секретарь Кремля, Дмитрий Песков, отметил, что Москва не получала сообщений из Нью-Дели об отказе от закупок российской нефти.

Недавно стало известно, что Индия планирует отказаться от российской нефти. Об этом заявил Трамп. В Кремле отреагировали на слова американского президента.

Как Кремль отреагировал на заявление Трампа о нефти?

В Москве утверждают, что им о таком решении Индии неизвестно. В частности, Нью-Дели не информировали о таких изменениях Кремль, сообщает РБК.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков указал, что российские службы отслеживают заявления Трампа. Речь, частности, о словах американского президента, по пошлинам и нефти.

Москве не поступали из Нью-Дели сообщения об отказе от закупок российской нефти, 
– подчеркнул Песков.

Напомним, ранее стало известно о телефонном разговоре Трампа и премьер-министра Индии Нарендра Моди. Как указал американский президент, они обсудили ряд важных вопросов. Моди вроде как согласился отказаться от закупок российской нефти.

 

Дональд Трамп

Президент Соединенных Штатов Америки

Он согласился прекратить покупать российскую нефть и покупать гораздо больше у США и, возможно, у Венесуэлы. Это поможет завершить войну в Украине, которая происходит прямо сейчас, где каждую неделю гибнут тысячи людей! Из уважения к премьер-министру Моди и, по его просьбе, с немедленным вступлением в силу, мы договорились о торговом соглашении между США и Индией.

Как указал Трамп, суть договоренностей заключается в снижении взаимного тарифа. Его опустят с 25% до 18%.

Они (Индия – 24 Канал) также продолжат снижать свои тарифные и нетарифные барьеры против США до нуля, 
– добавил Трамп.

Интересно, что Моди также сделал заявление после разговора с Трампом. Однако индийский премьер вообще не упомянул о ситуации с российской нефтью.

Почему Индия отказывается от нефти из России?

  • На то, что Индия начала отказываться от российской нефти указывает ситуация в море. Ведь танкеры с российским сырьем, буквально, застряли. Они не имеют возможности разгрузиться на НПЗ.

  • Поставки российской сырой нефти в индийские порты резко сократились еще в декабре. В этот период они составили – 1,2 миллиона баррелей в сутки. Для понимания, это самый низкий показатель за последние 3 года.

  • На то, что Индия отказывается от российской нефти, повлияли санкции США. Речь идет об ограничениях против "Роснефти" и "Лукойла". Также свою роль сыграли тарифы.