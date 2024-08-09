Російська нафта стрімко обвалилася в ціні

Ціни на російську нафту впали до найнижчого рівня за майже два місяці. На динаміку найвідомішої марки нафти у Росії впливають сигнали з США та глобального ринку.

Російська нафта різко впала в ціні

Вартість російської марки нафти Urals коливається на рівні 72 доларів за барель. Це означає, що ціна сировини впала до мінімальної позначки майже за два місяці. На вартість російської нафти впливає загальний тренд на світовому ринку нафти, а також побоювання щодо перспектив першої економіки світу.

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Нагадаємо, що у США знову заговорили про ймовірність рецесії, оскільки останні дані продемонстрували тривожні тренди на ринку праці: посилення проблеми безробіття, повільне підвищення заробітної плати та уповільнення зростання кількості робочих місць. Побоювання щодо кризи у США також спровокували обвал на світових фінансових ринках.

Крім того, у США та Китаї виявили сповільнення виробничої активності. Якщо говорити про Піднебесну, яка є найбільшим імпортером нафти у світі, то цей показник впав вперше з жовтня минулого року. Водночас на ринку нафти впливають геополітичні ризики. Зокрема, йдеться про загострення ситуації між Ізраїлем та Іраном.