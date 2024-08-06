Чому падають японські індекси

Японські індекси знижуються протягом кількох останніх торгових сесій через підвищення відсоткових ставок у країні та зміцнення єни. Додатковим фактором падіння фондових ринків є побоювання можливого занурення США в рецесію, як повідомляється у Reuters.

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А все тому, що 2 серпня був опублікований звіт про рівень зайнятості, який показав зростання безробіття в США до 4,3%. Аналітики Goldman Sachs оцінюють ймовірність рецесії в Сполучених Штатах протягом року на рівні 25%, тоді як JPMorgan підвищує цю оцінку до 50%.

Отже, постраждали наступні індекси:

До закриття торгів на Токійській біржі 5 серпня індекс Nikkei (основний показник, що охоплює акції 225 найбільших компаній Японії) знизився на 12,4% порівняно з попереднім закриттям. За дві торгові сесії Nikkei втратив більше ніж 18%, що є найбільшим дводенним падінням індексу в історії.

(основний показник, що охоплює акції 225 найбільших компаній Японії) знизився на 12,4% порівняно з попереднім закриттям. За дві торгові сесії Nikkei втратив більше ніж 18%, що є найбільшим дводенним падінням індексу в історії. Індекс TOPIX, що включає компанії з великою капіталізацією, до закриття торгів впав більш ніж на 12%. Падіння цього індексу протягом трьох торгових сесій може стати найзначнішим з 1959 року.

Зауважте! Агентство повідомляє, що падіння стало наслідком глобального розпродажу акцій, який розпочався 2 серпня. Причиною цього стала постановка Банку Японії підвищити ключову процентну ставку з 0-0,1% до 0,25%. Це вже друге підвищення з початку року.