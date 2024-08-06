Що відбувається на глобальних ринках

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, що нинішні події на фінансовому ринку не є "кінцем світу", а лише частиною ринкових механізмів, які відомі як цикл буму та спадів.

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Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ну майже фінансовий "кінець світу". Тепер вже точно… Насправді маємо справу з абсолютно ринковими механізмами, що має назву "boom and bust cycle" (цикл буму, за яким слідує різкий спад). За стрімкими злетами завжди слідує коригування чи падіння – залежно від масштабів, конкретної ситуації, у певних випадках – політики та реакції регуляторів.

Нардеп зазначив, що перед теперішнім падінням багато компаній демонстрували зростання. Зокрема, капіталізація акцій технологічних компаній збільшувалася на понад 100 мільярдів доларів щодня.

Жодний злет не буває вічним і безкінечним. Якщо звернемось до минулого – знайдемо на підтвердження цього чимало прикладів,

– наголосив Данило Гетманцев.

До найзначніших новин фінансового світу останніх днів відносяться: