Российская нефть стремительно обвалилась в цене

Цены на российскую нефть упали до самого низкого уровня за почти два месяца. На динамику самой известной марки нефти в России влияют сигналы из США и глобального рынка.

Российская нефть резко упала в цене

Стоимость российской марки нефти Urals колеблется на уровне 72 долларов за баррель. Это означает, что цена сырья упала до минимальной отметки почти за два месяца. На стоимость российской нефти влияет общий тренд на мировом рынке нефти, а также опасения относительно перспектив первой экономики мира.

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Напомним, что в США снова заговорили о вероятности рецессии, поскольку последние данные продемонстрировали тревожные тренды на рынке труда: усиление проблемы безработицы, медленное повышение заработной платы и замедление роста количества рабочих мест. Опасения относительно кризиса в США также спровоцировали обвал на мировых финансовых рынках.

Кроме того, в США и Китае обнаружили замедление производственной активности. Если говорить о Поднебесной, которая является крупнейшим импортером нефти в мире, то этот показатель упал впервые с октября прошлого года. В то же время на рынке нефти влияют геополитические риски. В частности, речь идет об обострении ситуации между Израилем и Ираном.