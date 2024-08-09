Кредитні борги росіян зросли до нового рекорду

За підсумками червня, сума боргів росіян за кредитами у банках перетнула позначку в 40 трильйонів рублів. Про це повідомляють російські з посиланням на дані центрального банку держави-агресорки. За перший місяць літа борги росіян перед кредиторами зросли на 1 трильйон рублів. Нагадаємо, що для встановлення нового "рекорду" росіянам вистачило всього кілька місяців.

Зверніть увагу Варто панікувати чи ні: наскільки реально в Україні обміняти долари 2006 року

Додають, що станом на 1 липня банківські кредити росіян оцінювали у 38,9 трильйона рублів. Проте є ще кредити, які перепаковані в цінні папери. Перш за все йдеться про іпотеки. Ця категорія кредитів становить ще понад 1,4 трильйона доларів. Тож, загалом виходить сума у розмірі 40,3 трильйона рублів. Виділяють такі категорії кредитів у Росії:

Іпотека – 21,2 трильйона рублів;

Споживчі позики – 15,2 трильйона рублів;

Автокредити – 2,2 трильйона рублів;

Інші позики та відсотки – 1,7 трильйона рублів.

Стрімке збільшення суми кредитних зобов'язань у Росії було продиктоване згортанням пільгової іпотеки. Зокрема, найпопулярніша програма просто перестала діяти з липня, а ще дві змінили. У результаті росіяни поспішали взяти нові кредити навіть попри високі процентні ставки. Також зафіксували скорочення кількості операцій з дострокового погашення кредитів, адже росіянам стало суттєво вигідніше розміщувати гроші на депозитах, ставки за якими наразі вищі, ніж за старими кредитами.