У чому Сійярто звинуватив Україну?

За словами очільника угорського МЗС, насправді причин для зупинки немає, написав Сійярто на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також Кремль не має достатньо грошей навіть, аби видобувати нафту

Петер Сійярто Голова Міністерства закордонних справ Угорщини Немає жодних технічних, інженерних чи фізичних причин, через які не було відновлено постачання нафти трубопроводом "Дружба". Причина суто політична. Українці хочуть, щоб ми пішли на вибори з ціною бензину 1000 форинтів, тим самим допомагаючи партії "Тиса", але ми не дурні.

Як каже Сійярто, Угорщина "буде захищатися". Він додав, що постачання нафти обов'язково відновиться. Воно відбуватиметься надалі не тільки на угорську територію, а і – в Словаччину.

Якщо українці продовжать заважати нам, ми готові вжити подальших спільних контрзаходів,

– сказав Сійярто.

Зауважимо, що Угорщина та Словаччина продовжують закупівлі російської нафти. Наразі внаслідок припинення транзиту "Дружбою", використовується шлях через Хорватію, повідомляє Європейська комісія.

Що відомо про постачання російської нафти?