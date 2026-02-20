В чем Сийярто обвинил Украину?

По словам главы венгерского МИД, на самом деле причин для остановки нет, написал Сийярто на своей странице в Facebook.

Петер Сийярто Глава Министерства иностранных дел Венгрии Нет никаких технических, инженерных или физических причин, по которым не были возобновлены поставки нефти по трубопроводу "Дружба". Причина сугубо политическая. Украинцы хотят, чтобы мы пошли на выборы с ценой бензина 1000 форинтов, тем самым помогая партии "Тиса", но мы не дураки.

Как говорит Сийярто, Венгрия "будет защищаться". Он добавил, что поставки нефти обязательно возобновятся. Они будут происходить в дальнейшем не только на венгерскую территорию, а и – в Словакию.

Если украинцы продолжат мешать нам, мы готовы принять дальнейшие совместные контрмеры,

– сказал Сийярто.

Заметим, что Венгрия и Словакия продолжают закупки российской нефти. Сейчас в результате прекращения транзита "Дружбой", используется путь через Хорватию, сообщает Европейская комиссия.

Что известно о поставках российской нефти?