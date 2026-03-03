Чи може Росія заробляти більше на нафті?

Зменшити можливості Росії в експорті сировини можуть не лише партнери. Деталі розповів у вівторок, 3 березня, Володимир Зеленський під час брифінгу за результатами засідання РНБО, передає 24 Канал.

Дивіться також Напруга на Близькому Сході трясе ринок: чи злетять ціни на нафту до 200 доларів і що буде з вартістю пального

Наприклад, Україна й досі може завдавати далекобійних ударів по території ворога. Окрім того, деяких заходів вживають і США.

Зокрема, Зеленський наголосив на важливості санкцій – на танкери, компанії, суб'єкти перевезення вантажів, капітанів, команди тощо, а також, щоб затримані судна згодом не відпускали.

Можливість побороти танкерний флот… Не весь, безумовно, це дуже складно зробити. Але більшість танкерів… Це, певне, єдина можливість на сьогодні,

– додав президент.

Нагадаємо, через військові дії на Близькому Сході ускладнилося судноплавство в Ормузькій протоці, через яку проходить п'ята частина світового обсягу перевезень нафти, писав Bloomberg.

Це може зашкодити гігантам регіону – Саудівській Аравії, ОАЕ, Кувейту, Катару, Оману, Іраку та Ірану, які вже через 25 днів після потенційної блокади шляху будуть вимушені зупинити видобуток.

Оскільки протока забезпечувала постачання нафтопродуктів на основні азійські ринки, зокрема Китай та Індію, в регіоні вже оцінюють свої запаси та альтернативні варіанти.

Що відбувається з цінами у світі?