Что известно о новых грузах из России для Индии?
Разгрузка этих танкеров должна состояться в индийских портах уже на этой неделе, сообщает Bloomberg.
Какая информация об этих танкерах уже известна:
- в целом эти танкеры перевозят 1,4 миллиона баррелей нефти марки Urals;
- перевозки осуществляют суда "Odune" и "Matari".
"Odune", судно типа "Suezmax" с 730 000 баррелей нефти, прибыло в Парадип на восточном побережье Индии в среду, хотя неясно, или его уже разгрузили. "Matari", судно типа "Aframax" с более 700 000 баррелей нефти, прибудет в Вадинар на западе Индии в четверг,
– указывает издание.
Интересно, что это не единственное судно, изменившее свое назначение. В частности, танкер "Indri", который ранее направлялся в Сингапур резко повернул на север в направлении Индии. Как известно, на борту этого судна находится 730 000 баррелей нефти марки Urals
Интересно! Суда Odune, Matari и Indri попали под санкции Великобритании и ЕС еще в прошлом году.
Заметим, что стоимость российской нефти ощутимо выросла. По данным Trading Economics, Urals сегодня фиксируется на уровне – 70,31 доллара за баррель. Однако Индия получает российскую нефть со значительными скидками, иногда они достигают более 10 долларов за баррель.
Почему Индия сокращала закупки российской нефти?
Российская нефть марки Urals ранее была популярна среди индийских НПЗ. Однако еще с конца 2025 года Индия начала сокращать закупки. Такие изменения были связаны с тем, что Нью-Дели и Вашингтон планировали заключить торговое соглашение.
Из-за того, что индийские НПЗ сокращали закупки, Россия начала искала других покупателей. Таким образом больше российской нефти начало поступать в Китай.
Фактическое закрытие Ормузского пролива повышает риск значительного дефицита нефти. Именно этим объясняется решение Индии закупить российское сырье.