Як Росія прокоментувала послаблення санкцій проти нафти?

Таку заяву Кремль зроби на тлі того, що США продовжили послаблення санкцій проти російської нафти, повідомляє Reuters.

Росія залишається відповідальним і дуже важливим гравцем на світових енергетичних ринках. Ринки зараз переживають складні часи,

– наголосив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, ще в п'ятницю американський уряд продовжив дію винятку для російської нафти. Тобто, країнам дозволили і надалі купувати сировину з Росії, яка застрягла в морі, повідомляє Міністерства фінансів США.

Таким чином Трамп прагне розв'язати проблему зростання цін на енергоносії. Адже Ормузька протока і досі залишається заблокованою.

Важливо! Новий дозвіл має діяти місяць.

Спеціальний посланець президента Росії Володимира Путіна Кирило Дмитрієв заявив, що продовження дії винятку США торкнеться ще 100 мільйонів барелів російської нафти, що доведе загальний обсяг, на який поширюватимуться обидва винятки, до 200 мільйонів барелів,

– вказує видання.

Для чого Трамп дозолив купівлю російської нафти?

Ринок нафти відчутно постраждав через війну на Близькому Сході. Внаслідок цих подій, була перекрита Ормузька протока. Для розуміння, вказаним шляхом проходила п'ята частина світової нафти. Відповідно, на ринку виник дефіцит, а ціни – полетіли вгору.

Від подій на Близькому Сході сильно постраждали країни Азії. Саме вони почали тиснути на Вашингтон, аби розв'язати це питання. Через таку ситуацію американський уряд вирішив частково послабити санкції проти російської та іранської нафти ще у березні.

Важливо! Саме Росія є третім за величиною виробником нафти у світі. Окрім цього, її вважають – другим за величиною нафтовим експортером.