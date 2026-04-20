Чому росте ціна на нафту?

Рух через Ормузьку протоку залишається майже повністю зупиненим, повідомляє Reuters.

У п'ятницю ціни на обидва контракти (Brent та WTI) впали на 9%, що стало найбільшим щоденним падінням з 18 квітня, після того, як Іран заявив, що прохід для всіх комерційних суден через Ормузьку протоку відкритий на решту періоду припинення вогню, а президент США Дональд Трамп заявив, що Іран погодився більше ніколи не закривати протоку,

– вказує видання.

В реальності ситуація виявилась дещо інша. Адже приблизно 10 – 11 мільйонів барелів на день лишаються "закритими". Тобто, недоступними для видобутку саме через ситуацію на Близькому Сході.

Окрім цього, США продовжували свою блокаду. Нагадаємо, вона діє саме для іранських суден, що знаходяться біля Ормуза.

Важливо! Іранське вантажне судно намагалося прорвати блокаду. Проте, йому так і не вдалося цього зробити – його захопили сили США.

Напруга між Іраном та США зростає:

Тегеран заявив про намір не брати участь у 2 раунді переговорів;

а от США прагнули розпочати ці переговори до закінчення двотижневого припинення вогню.

Нафтові ринки продовжують коливатися у відповідь на коливаючі дописи США та Ірану в соціальних мережах, а не на реалії на місцях, які залишаються складними для швидкого відновлення потоків нафти,

– вказав керівник досліджень MST Marquee Сол Кавонік.

Яка зараз ціна на нафту?

Як повідомляє видання Trading Economics, ціна нафти сьогодні така:

Нафта марки Brent коштує – 95,80 долара за барель.

коштує – 95,80 долара за барель. Американська нафта WTI – 89,20 долара за барель.

– 89,20 долара за барель. Російська Urals – 102,67 долара за барель.

Що важливо знати про ситуацію в Ормузькій протоці зараз?