Как Россия прокомментировала ослабление санкций против нефти?

Такое заявление Кремль сделал на фоне того, что США продлили ослабление санкций против российской нефти, сообщает Reuters.

Россия остается ответственным и очень важным игроком на мировых энергетических рынках. Рынки сейчас переживают сложные времена,

– подчеркнул пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, еще в пятницу американское правительство продлило действие исключения для российской нефти. То есть, странам разрешили и в дальнейшем покупать сырье из России, которое застряло в море, сообщает Министерства финансов США.

Таким образом Трамп стремится решить проблему роста цен на энергоносители. Ведь Ормузский пролив до сих пор остается заблокированным.

Важно! Новое разрешение должно действовать месяц.

Специальный посланник президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил, что продление действия исключения США коснется еще 100 миллионов баррелей российской нефти, что доведет общий объем, на который будут распространяться оба исключения, до 200 миллионов баррелей,

– указывает издание.

Для чего Трамп разрешил покупку российской нефти?

Рынок нефти ощутимо пострадал из-за войны на Ближнем Востоке. Вследствие этих событий, был перекрыт Ормузский пролив. Для понимания, указанным путем проходила пятая часть мировой нефти. Соответственно, на рынке возник дефицит, а цены – полетели вверх.

От событий на Ближнем Востоке сильно пострадали страны Азии. Именно они начали давить на Вашингтон, чтобы решить этот вопрос. Из-за такой ситуации американское правительство решило частично ослабить санкции против российской и иранской нефти еще в марте.

Важно! Именно Россия является третьим по величине производителем нефти в мире. Кроме этого, ее считают – вторым по величине нефтяным экспортером.