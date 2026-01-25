Яка справжня ціна на російську нафту зараз?
Економіст Іван Ус у коментарі 24 Каналу зауважив, що Росія усе частіше робить знижку при продажі нафти для Китаю та Індії.
Для розуміння, зараз ситуація така:
- вартість нафти закладена у бюджет на 2026 рік на рівні 59 доларів за барель;
- ціна російської нафти, станом на 25 січня, за даними TradingEconomics – 54,76 долара за барель.
Потрібно розуміти, що, попри те, що середня ринкова ціна на російську нафту близька до закладеної у бюджет, реальність усе ж дещо інша. Річ якраз у дисконті. Наприклад, ще в листопаді 2025 року знижки на еталонну російську марку Urals сягали 23%, відносно Brent. Тобто, реально барель коштував менш як 40 доларів.
Як вказує аналітик Віталій Шапран, у листопаді "податкова ціна" російської нафти була – 44,87 долара за барель. В грудні вона впала нижче – 39 доларів за барель.
Скоріше за все ситуація у січні 2026 року не зміниться порівняно з груднем. Мінфін Росії вже зазначив, що очікує недобір нафтогазових доходів в січні у сумі 232 мільярди рублів. А в грудні 2025 року нафтогазові доходи склали всього 448 мільярдів рублів.
Шапран вказує, що є сценарій, коли Росію не врятує навіть Китай. Це відбудеться, якщо ОПЕК+ вирішить збільшити профіцит до 12 мільйонів барелів на день.
Що важливо знати про російську нафту зараз?
На російську нафту відчутно вплинули санкції. Йдеться, зокрема, про обмеження, які набрали чинності ще восени 2025 року. Адже саме тоді США ввели санкції проти "Лукойла" та "Роснефті".
Після затвердження цих обмежень, індійські та китайські покупці почали масово відмовлятися від нафти з Росії. Варто зауважити, що на Індію вплинули і тарифи США.