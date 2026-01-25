Яка справжня ціна на російську нафту зараз?

Економіст Іван Ус у коментарі 24 Каналу зауважив, що Росія усе частіше робить знижку при продажі нафти для Китаю та Індії.

Читайте також Звичайна монета чи знахідка для колекціонерів: чому копійка 1992 року коштує тисячі гривень

Для розуміння, зараз ситуація така:

вартість нафти закладена у бюджет на 2026 рік на рівні 59 доларів за барель;

ціна російської нафти, станом на 25 січня, за даними TradingEconomics – 54,76 долара за барель.

Потрібно розуміти, що, попри те, що середня ринкова ціна на російську нафту близька до закладеної у бюджет, реальність усе ж дещо інша. Річ якраз у дисконті. Наприклад, ще в листопаді 2025 року знижки на еталонну російську марку Urals сягали 23%, відносно Brent. Тобто, реально барель коштував менш як 40 доларів.

Як вказує аналітик Віталій Шапран, у листопаді "податкова ціна" російської нафти була – 44,87 долара за барель. В грудні вона впала нижче – 39 доларів за барель.

Віталій Шапран Фінансовий аналітик, ексчлен Ради Національного банку України Скоріше за все ситуація у січні 2026 року не зміниться порівняно з груднем. Мінфін Росії вже зазначив, що очікує недобір нафтогазових доходів в січні у сумі 232 мільярди рублів. А в грудні 2025 року нафтогазові доходи склали всього 448 мільярдів рублів.

Шапран вказує, що є сценарій, коли Росію не врятує навіть Китай. Це відбудеться, якщо ОПЕК+ вирішить збільшити профіцит до 12 мільйонів барелів на день.

Що важливо знати про російську нафту зараз?