Какая настоящая цена на российскую нефть сейчас?

Экономист Иван Ус в комментарии 24 Каналу заметил, что Россия все чаще делает скидку при продаже нефти для Китая и Индии.

Для понимания, сейчас ситуация такова:

стоимость нефти заложена в бюджет на 2026 год на уровне 59 долларов за баррель;

цена российской нефти, по состоянию на 25 января, по данным TradingEconomics – 54,76 доллара за баррель.

Нужно понимать, что, несмотря на то, что средняя рыночная цена на российскую нефть близка к заложенной в бюджет, реальность все же несколько иная. Дело как раз в дисконте. Например, еще в ноябре 2025 года скидки на эталонную российскую марку Urals достигали 23%, относительно Brent. То есть, реально баррель стоил менее 40 долларов.

Как указывает аналитик Виталий Шапран, в ноябре "налоговая цена" российской нефти была – 44,87 доллара за баррель. В декабре она упала ниже – 39 долларов за баррель.

Виталий Шапран Финансовый аналитик, экс-член Совета Национального банка Украины Скорее всего ситуация в январе 2026 года не изменится по сравнению с декабрем. Минфин России уже отметил, что ожидает недобор нефтегазовых доходов в январе в сумме 232 миллиарда рублей. А в декабре 2025 года нефтегазовые доходы составили всего 448 миллиардов рублей.

Шапран указывает, что есть сценарий, когда Россию не спасет даже Китай. Это произойдет, если ОПЕК+ решит увеличить профицит до 12 миллионов баррелей в день.

Что важно знать о российской нефти сейчас?