Що відомо про нові навчання Ірану?

Навчання отримали назву "Розумний контроль Ормузької протоки", повідомляє DW.

Згідно з офіційними заявами, ці навчання проходять, аби:

провести перевірку готовності оперативних сил до можливих загроз безпеці;

а також – військових загроз.

Зауважимо, що рішення провести ці навчання ухвалено саме через напруження, яке виникло в Ірану з США. Причинами загострення стосунків цих країн є:

іранська ядерна програма;

відповідь Тегерана на антиурядові протести.

Нагадаємо! США пообіцяли діяти, якщо Іран буде здійснювати силовий вплив на протестувальників.

США дещо раніше відправили свої сили на Близький Схід. На минулому тижні Трамп анонсував підсилення. Йдеться про намір американського президента відправити другий авіаносець, повідомляє Axios.

Окрім цього, сьогодні в Женеві має відбутися новий раунд ядерних переговорів. Зустріч проходитиме за посередництвом Оману.

Переговори між Вашингтоном і Тегераном щодо ядерної програми останнього нещодавно відновилися після того, як попередні переговори провалилися, коли Ізраїль завдав ударів по Ірану в червні 2025 року,

– вказало видання.

Чому Ормузька протока така важлива?

Ормузька протока є ключовим морським шляхом. Він проходить між Оманом та Іраном. Фактично, цей шлях з'єднує Перську затоку з Оманською.

Управління енергетичної інформації США вважає, що ця протока є найважливішим у світі вузьким проходом для транзиту нафти. Саме цим шляхом перевозиться багато сировини з країн ОПЕК. Йдеться, зокрема, про нафту з Іраку, Саудівської Аравії та ОАЕ.

На фоні напруження з США, Іран уже неодноразово обіцяв перекрити Ормузьку протоку. Така дія може сильно вплинути на нафтовий ринок.

Важливо! Саме через Ормузьку протоку проходить приблизно п'ята частина від усіх нафтових постачань світу.