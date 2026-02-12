Це руйнує ключовий сектор Росії: Кремль відчув вагомі зміни

Нафтовий сектор Росії перебуває під ударом. На нього впливають санкції. Зокрема, наслідком цих обмежень є те, що танкери з російською нафтою масово "застрягають" в морі.

Що відбувається зараз з російською нафтою?

Також негативно на російську сировину впливають низькі ціни на нафту та затримання танкерів, повідомляє Wall Street Journal.

Читайте також Імпорт російської нафти впаде у два рази, якщо США зроблять це

Зверніть увагу! Європа та США вводять санкції не тільки напряму проти російської нафти, а і окремих суден, які її перевозять.

Зауважимо, що Росія вимушена робити значну знижку на нафту. Таким чином вона намагається втримати покупців.

Як показують дані Argus Media, наразі російська експортна марка Urals коштує приблизно – 45 доларів за барель. Для розуміння, це майже на 27 доларів дешевше Brent. При чому, в російському бюджеті на 2026 зафіксовано значення – 59 доларів за барель, повідомляє РБК.

Нова хвиля тиску, поєднання європейських санкцій проти окремих суден, драматичні захоплення військових кораблів у відкритому морі та зусилля президента Трампа вбити розкол між Росією та Індією, поставили найважливішу галузь промисловості Москви у нестабільний стан,

– вказує видання.

Важливо! Як показує статистика, у січні нафтогазові доходи Росії впали до найнижчого рівня з липня 2020 року.

Скільки російської нафти зараз в морі?

Наразі статистика показує, що в морі перебуває близько десятка танкерів. На них "зависло" приблизно 143 мільйони барелів. Ці судна очікують розвантаження і не мають кінцевих покупців.

Більшість цих барелів знаходяться поблизу портів Росії, Індії та Китаю або навколо зон перевалки з судна на судно вздовж основних торговельних шляхів, таких як відкриті води поблизу Малайзії,

– сказала провідний аналітик китайського нафтового ринку у Vortexa Емма Лі.

Цікаво! Кількість нафти, яка "зависла" в морі рівна приблизно місячному видобутку Росії.

Що важливо знати про нафтовий сектор Росії?