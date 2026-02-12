Что происходит сейчас с российской нефтью?

Также негативно на российское сырье влияют низкие цены на нефть и задержание танкеров, сообщает Wall Street Journal.

Обратите внимание! Европа и США вводят санкции не только напрямую против российской нефти, а и отдельных судов, которые ее перевозят.

Заметим, что Россия вынуждена делать значительную скидку на нефть. Таким образом она пытается удержать покупателей.

Как показывают данные Argus Media, сейчас российская экспортная марка Urals стоит примерно – 45 долларов за баррель. Для понимания, это почти на 27 долларов дешевле Brent. Причем, в российском бюджете на 2026 год зафиксировано значение – 59 долларов за баррель, сообщает РБК.

Новая волна давления, сочетание европейских санкций против отдельных судов, драматические захваты военных кораблей в открытом море и усилия президента Трампа убить раскол между Россией и Индией, поставили важнейшую отрасль промышленности Москвы в нестабильное состояние,

– указывает издание.

Важно! Как показывает статистика, в январе нефтегазовые доходы России упали до самого низкого уровня с июля 2020 года.

Сколько российской нефти сейчас в море?

Сейчас статистика показывает, что в море находится около десятка танкеров. На них "зависло" примерно 143 миллиона баррелей. Эти суда ожидают разгрузки и не имеют конечных покупателей.

Большинство этих баррелей находятся вблизи портов России, Индии и Китая или вокруг зон перевалки с судна на судно вдоль основных торговых путей, таких как открытые воды вблизи Малайзии,

– сказала ведущий аналитик китайского нефтяного рынка в Vortexa Эмма Ли.

Интересно! Количество нефти, которая "зависла" в море равна примерно месячной добыче России.

Что важно знать о нефтяном секторе России?