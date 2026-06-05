Нафту з Росії можуть дозволити купувати по-іншому: Бессент зробив заяву

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що якщо винятки на купівлю російської нафти продовжуватимуться, то це відбуватиметься за іншим механізмом. Що саме зміниться, читайте далі.

Як зміниться формат надання винятків для російської нафти?

Бессент вказав, що, якщо винятки на купівлю російської нафти будуть узгоджені, то відбуватиметься цей процес в індивідуальному порядку, повідомляє Bloomberg.

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Скотт Бессент Міністр фінансів США Я схиляюся до думки, що якщо й будуть надані подальші винятки, то вони стосуватимуться конкретних країн, а не матимуть загального характеру. Їхня нафта завжди йшла до Китаю, а тепер вона може йти до наших союзників.

За словами Бессента, Росія "отримала дуже незначний приріст доходів завдяки цим виняткам". Ці слова пролунали під час виступу перед Комітетом з питань фінансів Палати представників. Як відомо, тоді республіканець Браян Фіцпатрік:

попросив пояснити чому Мінфін США видає послідовні винятки для того, аби продавалась російська нафта;

наголосив на роботі над тим, щоб "чітко дати зрозуміти, що незаконна агресія Росії не буде нормалізована і не отримає винагороди".

Зверніть увагу! Послаблення санкцій діяло лише на ту російську нафту, яка застрягла в морі.

Що відомо про послаблення санкцій США проти російської нафти?