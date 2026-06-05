Яка ситуація з експортом нафти з Ірану?

Наразі іранський експорт сирої нафти та конденсату впав значно нижче 300 000 барелів, повідомляє Reuters.

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Як показують дані Vortexa, середній обсяг експорту Ірану у травні склав – 209 000 барелів на добу. Для розуміння, у попередні місяці обсяги були значно вищі:

квітень – 1,34 мільйона барелів на добу;

березень – 1,9 мільйона барелів.

Теперішній рівень найнижчий, починаючи з кінця 2019 року. Нагадаємо, це був саме той період, коли Трамп проводив політику максимального тиску на Іран ще під час свого першого терміну президентства.

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Ключовими рушійними силами, схоже, є збої навколо Ормузької протоки, військово-морська блокада США, спрямована на судна, що входять до іранських портів або виходять з них, а також ширше небажання власників, операторів, страховиків та контрагентів наражати судна та екіпажі на поточні умови безпеки,

– наголосила аналітик Vortexa Клер Юнгман.

Цікаво, що за даними Kpler, обсяги іранської нафти на судах зменшуються. Бо все більше іранських танкерів розвантажується в Китаї.

Яка ситуація з блокадою США?