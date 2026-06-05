Как изменится формат предоставления исключений для российской нефти?

Бессент указал, что, если исключения на покупку российской нефти согласуют, то будет происходить этот процесс в индивидуальном порядке, сообщает Bloomberg.

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Скотт Бессент Министр финансов США Я склоняюсь к мнению, что если и будут предоставлены дальнейшие исключения, то они будут касаться конкретных стран, а не будут иметь общий характер. Их нефть всегда шла в Китай, а теперь она может идти к нашим союзникам.

По словам Бессента, Россия "получила очень незначительный прирост доходов благодаря этим исключениям". Эти слова прозвучали во время выступления перед Комитетом по вопросам финансов Палаты представителей. Как известно, тогда республиканец Брайан Фицпатрик:

попросил объяснить почему Минфин США выдает последовательные исключения для того, чтобы продавалась российская нефть;

отметил работу над тем, чтобы "четко дать понять, что незаконная агрессия России не будет нормализована и не получит вознаграждения".

Обратите внимание! Ослабление санкций действовало только на ту российскую нефть, которая застряла в море.

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Что известно об ослаблении санкций США против российской нефти?