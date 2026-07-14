Як відреагував диктатор

У відповідь президент заявив, що наразі країна потребує менше іноземної валюти, аніж раніше. Деталі повідомили місцеві ЗМІ.

Зокрема, представник регіональної влади намагався пояснити, що вугільна галузь страждає від сильного рубля та високої ключової ставки центробанку. Він також нагадав про обіцянки Ельвіри Набіулліної щодо пом'якшення монетарної політики.

Путін погодився, що це стане "природним процесом" у Росії, однак "виходячи з макроекономічних показників і стабільності". Натомість зміцнення національної валюти, на його думку, уже не несе колишніх ризиків для економіки.