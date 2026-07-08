Найбільші російські компанії продовжують втрачати вартість

Російський фондовий ринок поглиблює спад уже сімнадцятий тиждень поспіль. Під час останніх торгів індекс Мосбіржі опускався до 2117,5 пункту – найнижчого рівня з 23 грудня 2022 року.

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Від початку поточного тижня індекс втратив 3,4%, з початку літа – вже 16%, а порівняно з піковими значеннями травня 2024 року його падіння досягло 40%.

Найбільших втрат, за даними Investing.com, зазнали акції російських енергетичних і фінансових компаній. Зокрема, цінні папери "Газпрому" за день втратили ще 3%, а з початку літа подешевшали на 21%, опустившись до найнижчого рівня з жовтня 2008 року.

Акції ВТБ з початку тижня впали на 7,2% та оновили історичний мінімум. Інвестори дедалі більше побоюються можливих проблем у банківському секторі Росії та ризику розвитку банківської кризи.

Водночас акції "Газпром нафти", якій належать Омський і Московський нафтопереробні заводи, що постраждали внаслідок ударів українських безпілотників, втратили 8,3% лише від початку тижня. Також продовжили дешевшати папери інших великих компаній: "Сбербанка" – на 1,4%, "Роснефти" – на 2,7%, золотодобувної компанії "Полюс" – на 4,8%, а мережі електроніки "М.Відео" – до найнижчого рівня з 2009 року.

Зверніть увагу! Експерти зазначають, що затяжний спад на російському фондовому ринку відображає погіршення економічних очікувань, посилення санкційного тиску та проблеми ключових галузей економіки. Якщо негативні тенденції збережуться, російським компаніям буде дедалі складніше залучати інвестиції та підтримувати свою ринкову капіталізацію.

Тим часом акції російського "Газпрому" продовжують стрімко дешевшати та опустилися до найнижчого рівня за понад 17 років. На тлі падіння котирувань компанія втратила значну частину своєї ринкової капіталізації.