Как отреагировал диктатор

В ответ президент заявил, что в настоящее время страна нуждается в меньшем количестве иностранной валюты, чем раньше. Подробности сообщили местные СМИ.

В частности, представитель региональных властей пытался объяснить, почему угольная отрасль страдает от сильного рубля и высокой ключевой ставки ЦБ. Он также напомнил об обещаниях Эльвиры Набиуллиной относительно смягчения денежно-кредитной политики.

Путин согласился, что это станет "естественным процессом" в России, однако "исходя из макроэкономических показателей и стабильности". В свою очередь укрепление национальной валюты, по его мнению, уже не несет прежних рисков для экономики.