Как отреагировал диктатор
В ответ президент заявил, что в настоящее время страна нуждается в меньшем количестве иностранной валюты, чем раньше. Подробности сообщили местные СМИ.
В частности, представитель региональных властей пытался объяснить, почему угольная отрасль страдает от сильного рубля и высокой ключевой ставки ЦБ. Он также напомнил об обещаниях Эльвиры Набиуллиной относительно смягчения денежно-кредитной политики.
Путин согласился, что это станет "естественным процессом" в России, однако "исходя из макроэкономических показателей и стабильности". В свою очередь укрепление национальной валюты, по его мнению, уже не несет прежних рисков для экономики.
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